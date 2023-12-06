Эрдоган и Байден обсудили ситуацию в Газе и членство Швеции в НАТО

Глава турецкого государства созвонился накануне с американским коллегой. Президенты поговорили о двусторонних отношениях, а также о целом ряде других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В четверг состоялся телефонный разговор президентов Турции и Соединенных Штатов. Об этом пишут 14 декабря турецкие СМИ.

Главными темами беседы Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена стали ситуация в секторе Газа, членство Швеции в НАТО и поставки американских истребителей.

Комментируя последние события в секторе Газа, турецкий лидер подчеркнул, что для прекращения огня США необходимо отказаться от безоговорочной поддержки Израиля.

Эрдоган также акцентировал внимание на то, что обеспечение прекращения огня в регионе – это историческая обязанность США. По его словам, продолжение израильской операции в анклаве может привести к серьезным не только региональным, но и глобальным последствиям.