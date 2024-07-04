Эрдоган: понятие евроинтеграции теряет свои позиции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал оценку ситуации в Европе и статусу европейской интеграции. Его слова приводятся в интервью для Newsweek.
"Европа столкнулась с более серьезной угрозой. Это говорит о том, что понятие европейской интеграции теряет свои позиции, а те, кто выступает против установленного в Европе порядка, получают все большую поддержку в обществе. Это связано с тем, что европейские политики нарушают и растягивают установленные ими же самими ценности для различных целей"
– Эрдоган
Сегодня в Европе дают всходы семена, посеянные ранее неверными взглядами, а политики пользуются расистской и антиисламской риторикой, чтобы получить голоса электората.
"Ультраправые продвигаются через дверь, открытую двойными стандартами, игнорируя нарушение прав человека по самым разным поводам"
– Эрдоган