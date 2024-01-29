Вестник Кавказа
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"Эльбрус" вновь закрыт из-за лавин

"Эльбрус" вновь закрыт из-за лавин
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии второй день подряд запрещает катание из-за возможности схода лавин.

Курорт "Эльбрус" вновь закрыт для любителей экстрима из-за шквалистого ветра, снегопада и лавин. Информацию об этом распространяет администрация курорта.

"Канатные дороги и трассы закрыты. Лавиноопасно"

– администрация курорта

Уточняется, что из-за возможности схода снежных масс отменены прогулки по экотропе. Также власти курорта запретили туристам находиться в лесу от Азау до Поляны нарзанов.

Предупреждение о непогоды ранее было распространено спасателями КБР.

Отмечалось, что на территории региона будет усиление ветра, сильный снегопад и возможность схода лавин.

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