Вестник Кавказа
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Эльбрус закрылся из-за сильного снегопада и лавин

Эльбрус закрылся из-за сильного снегопада и лавин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Горнолыжный курорт в КБР был вынужден закрыться из-за плохой погоды во вторник. На курорте обещают усиление ветра, сильный снегопад и возможность схода лавин.

Администрация горнолыжного курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии объявила о временных ограничениях в связи с ухудшением погодных условий.

Отмечается, что сейчас не работают все канатные маршруты и трассы.

"В связи с погодными условиями курорт сегодня закрыт"

– администрация курорта

Спасатели КБР ранее предупредили об ухудшении погоды на территории республики.

Уточняется, что в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за шквалистого ветром, обильными осадками в виде снега и опасностью схода лавин. 

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