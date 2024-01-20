Эльбрус закрылся из-за сильного снегопада и лавин

Горнолыжный курорт в КБР был вынужден закрыться из-за плохой погоды во вторник. На курорте обещают усиление ветра, сильный снегопад и возможность схода лавин.
Администрация горнолыжного курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии объявила о временных ограничениях в связи с ухудшением погодных условий.
Отмечается, что сейчас не работают все канатные маршруты и трассы.
"В связи с погодными условиями курорт сегодня закрыт"
– администрация курорта
Спасатели КБР ранее предупредили об ухудшении погоды на территории республики.
Уточняется, что в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за шквалистого ветром, обильными осадками в виде снега и опасностью схода лавин.