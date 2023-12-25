На склоне Эльбруса появятся отели и альпийский городок

Альпийский городок и модульные отели появятся на склоне Эльбруса уже в этом году. Также планируется возродить гостиницу «Приют 11».

Склон Эльбруса украсит альпийский городок, что позволит начать развитие курорта «на высоте».

«Возводим альпийский городок - первая наша ласточка в части развития возможностей сервиса на горе, непосредственно на высоте»

– гендиректор института развития Северного Кавказа "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов

По его словам, планируется, что в этом году будет возведено более десяти модулей. Кроме того, планируется возведение альпгородка и возвращение к жизни легендарную гостиницу «Приют 11».