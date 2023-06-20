Египет предлагает многократную визу за $700

Опубликовано: 14:55, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Египте появилась многократная пятилетняя виза, получить ее можно за $700. Максимальный срок нахождения в стране за одну поезду - 90 дней.

Мультивизу предлагают иностранцам власти Египта, ее оформление обойдется в $700.

Многократную визу на пять лет с правом пребывания в Египте за один визит до 90 дней предлагают власти страны иностранцам. Такая виза может заинтересовать тех, у кого есть недвижимость в Египте, а также бизнесменов и инвесторов.

Российские туристы вряд ли найдут преимущества в такой визе - сейчас по прилету в Шарм-эль-Шейх они бесплатно получают "синайский штамп", а по прилету в Хургаду или Каир становятся обладателями однократной визы на 90 дней, стоимость которой составляет $25.