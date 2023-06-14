Египет ждет из России по пять миллионов туристов в год

В Египет ежедневно прибывает до четырех тысяч россиян, а власти страны готовы принимать по пять миллионов российских туристов в год, рассказал посол в Каире Георгий Борисенко.
"Сейчас сюда ежедневно прибывает до четырех тысяч российских граждан… Египетские власти не раз заявляли о готовности принимать по пять миллионов наших соотечественников, так что потенциал для роста туристического потока еще большой", – поведал Борисенко, передает РИА Новости.
Самолеты в Каир, Хургаду и Шарм-эш-Шейх сейчас летают из восьми городов РФ, а в минувшем 2022 году Россия заняла второе место по числу иностранных туристов в Египте – около миллиона человек.
Если бы не новые санкции против российских авиакомпаний и имеющихся у них самолетов западного производства, россиян, прилетающих в Египет, было бы гораздо больше - ведь полеты сюда могут выполняться из 55 отечественных аэропортов, посетовал Борисенко.