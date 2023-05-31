Египет завлечет российских туристов низкими ценами и новыми музеями

Опубликовано: 14:49, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Египта провели масштабную реформу оценки своих отелей, чтобы привести их к единой системе оценки уровня сервиса и снизить стоимость проживания для российских туристов, наплыв которых ожидается нынешним летом.

В целях улучшения туристического имиджа Египта и повышения качества сервиса в стране провели "масштабную реформу оценки отелей", в ходе которой "лишние" звезды были отняты у гостиниц, не соответствующих заявленному уровню, - рассказал глава Управления по туризму Египта Амр Элькади.

"Чтобы заработать свои прежние "звезды", бывшие "пятерки" должны будут доказать это улучшением сервиса и инфраструктуры", – цитирует египетского чиновника Ассоциация туроператоров России (АТОР).

За пять месяцев 2023 года Египет уже принял свыше 500 тыс туристов из России, и страна развернет кампанию по привлечению еще большего числа путешественников, заявил Элькади.

"Можно ожидать, что за три летних месяца в Египте может отдохнуть около 300-350 тыс туристов из РФ. Ваша страна – один из двух наиболее важных рынков, который имеет все шансы закрепиться как лидер по турпотоку", – подчеркнул чиновник.

Также Управление по туризму страны запускает новую кампанию, цель которой – показать, что отдыхать в Египте по-разному, качественно и ярко – для этого улучшается инфраструктура курортов, строятся современные дороги и открываются новые музеи.