Дублер Яблоновского моста в Краснодаре полностью ввели в строй

В Краснодаре сегодня на год раньше срока полностью заработал новый мост, который дублирует перегруженный Яблоновский мост.

Жизнь жителей столицы Кубани стала намного удобнее – сегодня в городе в полную силу заработал новый мост, который дублирует задыхавшийся от резко выросшего транспортного потока старый Яблоновский мост через реку Кубань, соединявший край и соседнюю Адыгею, написал в своем Telegram-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.

"На год раньше завершили возведение важного для краевого центра нового Яблоновского моста. Работы выполнили при поддержке президента страны Владимира Путина по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Сегодня движение открыто по всем четырем полосам для автомобилей, а также зоны для пешеходов и велосипедистов. Уверен, мост позволит значительно улучшить движение на въезде и выезде из краевой столицы"

- Вениамин Кондратьев

Теперь мост заработал и для автомобилистов, и для пешеходов – с 1 ноября он работал в тестовом режиме.

"В нашем курортном регионе строительство современных дорог и путепроводов для нас одна из приоритетных задач. В следующем году на развитие транспортной инфраструктуры региона направим более 48 млрд рублей, в планах отремонтировать 120 км региональных и 114 км местных автодорог"

- Вениамин Конлратьев