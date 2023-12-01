Кубань потратила в этом году 173 млрд рублей на образование

Власти Краснодарского края потратили свыше 173 млрд рублей на сферу образования региона. Это на 27% больше, чем было выделено в прошлом году. На эти средства были построены новые школы и детские сады. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.
«Нам удалось уйти от второй смены в некоторых школах еще 17 районов. Вводим 16 новых школ, 15 детсадов»
- вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова
По данным вице-губернатора сейчас основанная работа проводится в сфере подбора кадров. В этом году удалось трудоустроить 124 педагога.
Кроме этого, материальная поддержка была оказана 400 учителям, которым было выделено по 1 млн рублей на выплату социальной ипотеки.
Также чиновник отметила, что власти региона увеличили заработную плату педагогов на 5 тыс рублей.
В целом, в течение года край обновил около 700 социально-значимых объектов. На их модернизацию было потрачено 3,4 млрд рублей.
Минькова также добавила, что власти Кубани потратили более 51 млрд рублей на прямые выплаты гражданам.