Вестник Кавказа

Кубань потратила в этом году 173 млрд рублей на образование

Кубань потратила в этом году 173 млрд рублей на образование
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Краснодарский край выделил более 173 млрд рублей на строительство школ и детских садов в этом году.

Власти Краснодарского края потратили свыше 173 млрд рублей на сферу образования региона. Это на 27% больше, чем было выделено в прошлом году. На эти средства были построены новые школы и детские сады. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края. 

«Нам удалось уйти от второй смены в некоторых школах еще 17 районов. Вводим 16 новых школ, 15 детсадов»

- вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова 

По данным вице-губернатора сейчас основанная работа проводится в сфере подбора кадров. В этом году удалось трудоустроить 124 педагога. 

Кроме этого, материальная поддержка была оказана 400 учителям, которым было выделено по 1 млн рублей на выплату социальной ипотеки. 

Также чиновник отметила, что власти региона увеличили заработную плату педагогов на 5 тыс рублей. 

В целом, в течение года край обновил около 700 социально-значимых объектов. На их модернизацию было потрачено 3,4 млрд рублей. 

Минькова также добавила, что власти Кубани потратили более 51 млрд рублей на прямые выплаты гражданам.

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