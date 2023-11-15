Кубань потратит более 6 млрд рублей на капремонт домов

Власти Кубани выразили намерение заняться восстановлением многоквартирных домов края. На эти цели регион планирует потратить свыше 6 млрд рублей. Отмечается, что капитальный ремонт проведут в 1057 домах.
Вице-губернатор края Андрей Прошунин поделился, что план по капремонту почти выполнен.
"В этом году у нас самый большой объем работ за все время действия программы, и сегодня план уже выполнили на 96%. Ремонты завершили в 35 городах и районах. В ближайшее время к ним добавят Анапу, Сочи, Краснодар, Белореченский и Крымский районы. В остальных муниципалитетах работы продолжают и завершат согласно графику"
- Андрей Прошунин
Специалисты отремонтировали несколько сотен крыш, фасадов и внутридомовых систем. Кроме этого, были заменены более 200 лифтов.
По данным властей региона капитальный ремонт улучшит жилищные условия 75 тыс жителей.