Вестник Кавказа

Драка произошла в парламенте Ирана

Драка произошла в парламенте Ирана
© Фото: Скриншот видео
Депутаты Меджлиса (парламента) Исламской Республики Иран устроили сегодня небольшую потасовку. Видео инцидента, произошедшего на заседании, опубликовали иранские СМИ.

Иранские депутаты подрались на заседании парламента, о случившемся сообщают местные СМИ.

В ходе заседания рассматривался вопрос о законности мандата избранного на недавних выборах Гуламрзы Таджгерду. Накануне его опротестовала группа парламентариев во главе с Маликом Шариати. Они подали протест в президиум парламента.

Стычка сегодня произошла между законодателями Резой Тагипуром и Мехрдадом Кударзвандом.

Инцидент быстро был исчерпан. В итоге были утверждены оба мандата: и Шариати, и Таджгерду.

Напомним, выборы в Меджлис прошли в Иране 21 февраля. Депутаты собрались на первое заседание 28 мая.

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