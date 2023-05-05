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Дожди, заморозки и град придут в Казахстан

Дожди, заморозки и град придут в Казахстан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В выходные на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивая погода. На большей части республики пройдут дожди с грозами, возможен град. В южных регионах страны возможны пыльные бури.

Согласно данным Казгидромета, с 6 по 8 мая в Казахстане ожидается неустойчивая погода. Так, на большей части республики пройдут дожди с грозами, возможен град.

"Повышенный фон атмосферного давления сохранит свое влияние на северные и центральные регионы Казахстана, поддерживая сухую и ясную погоду, при этом продолжится процесс повышения температуры воздуха"

– Казгидромет.

Также синоптики прогнозируют, что ночью на большей части страны будут заморозки до 7 градусов, ветер порывистый, в южных регионах страны возможны пыльные бури.

В столичный регион приходят дожди

В столичный регион приходят дожди

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