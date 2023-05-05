Дожди, заморозки и град придут в Казахстан

Опубликовано: 11:41, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В выходные на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивая погода. На большей части республики пройдут дожди с грозами, возможен град. В южных регионах страны возможны пыльные бури.

Согласно данным Казгидромета, с 6 по 8 мая в Казахстане ожидается неустойчивая погода. Так, на большей части республики пройдут дожди с грозами, возможен град.

"Повышенный фон атмосферного давления сохранит свое влияние на северные и центральные регионы Казахстана, поддерживая сухую и ясную погоду, при этом продолжится процесс повышения температуры воздуха"

– Казгидромет.

Также синоптики прогнозируют, что ночью на большей части страны будут заморозки до 7 градусов, ветер порывистый, в южных регионах страны возможны пыльные бури.