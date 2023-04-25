В столичный регион приходят дожди

Опубликовано: 6:56, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в столичном регионе еще сохранится аномальное тепло, но уже вечером пройдут небольшие дожди, а завтра температура воздуха начнет снижаться.

Москву и Московскую область сегодня ждет еще один по-летнему жаркий день – будет облачная с прояснениями погода и до 22 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

Ближе к вечеру возможен небольшой дождь, при этом будет достаточно тепло, даже жарко - температура воздуха в Москве составит от 20 до 22 градусов тепла, по области - от плюс 17 до плюс 22 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, его скорость составит 5-10 м/c, прогнозируют синоптики.

Атмосферное давление будет немного повышенным, 746 мм ртутного столба, но и оно будет снижаться, а вслед за этим похолодает – уже к пятнице температура воздуха в регионе в дневные часы понизится до 10 градусов тепла.