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В столичном районе немного похолодает

В столичном районе немного похолодает
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Антициклон сегодня принесет в столичный регион небольшое похолодание – будет сухо, солнечно и до 18 градусов тепла.

Сегодня в Москве и Московской области установится комфортная погода, но немного посвежеет – виной тому антициклон и северный ветер.

Преобладать в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 16 до 18 градусов тепла, по области - от плюс 13 до плюс 18 градусов. Ветер северный, северо-восточный, 4-9 м/c, - сообщает Гидрометцентр России.

Атмосферное давление останется повышенным и составит 753 мм ртутного столба, отмечают синоптики.

Жителей столичного региона ждут еще одни &quot;дачные&quot; выходные

Жителей столичного региона ждут еще одни "дачные" выходные

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