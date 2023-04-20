В столичном районе немного похолодает

Опубликовано: 6:55, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Антициклон сегодня принесет в столичный регион небольшое похолодание – будет сухо, солнечно и до 18 градусов тепла.

Сегодня в Москве и Московской области установится комфортная погода, но немного посвежеет – виной тому антициклон и северный ветер.

Преобладать в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 16 до 18 градусов тепла, по области - от плюс 13 до плюс 18 градусов. Ветер северный, северо-восточный, 4-9 м/c, - сообщает Гидрометцентр России.

Атмосферное давление останется повышенным и составит 753 мм ртутного столба, отмечают синоптики.