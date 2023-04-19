Жителей столичного региона ждут еще одни "дачные" выходные

Опубликовано: 12:56, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Предстоящие выходные в столичном регионе будут по-настоящему майскими – по ночам будет довольно прохладно, однако днем воздух прогреется до 18 градусов, установится сухая солнечная погода, а ветер сменит направление.

В выходные в Москве и области ожидается теплая и сухая погода - воздух прогреется до комфортных 18 градусов, и будет солнечно, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Несмотря на северный ветер, температурный режим останется чуть выше климатической нормы - на градус-полтора. Ночи пока будут прохладные - минимальная температура в субботу в Москве от 3 до 5 тепла, по области от 1 до 6 градуса со знаком плюс, - рассказала Позднякова, передает РИА Новости.

Днем в субботу воздух в столице прогреется до 14 - 16, по области от 12 до 17 тепла. Но если в субботу еще сохранится умеренный северный ветер, то уже в воскресенье он поменяет направление, и ночью станет чуть теплее – до 3 – 8 тепла, днем тоже будет на пару градусов повыше - 17 – 18 со знаком плюс. Причем при переменной облачности обойдется без осадков, так что смело можно отправляться на дачу, - добавила синоптик.