Море в Сочи прогреется к середине мая

Опубликовано: 9:33, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже к середине мая Черное море в районе Сочи прогреется настолько, что станет комфортным для купания, заверили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за раннего прихода весны Черное море сейчас прогревается быстрее, чем в прошлом году, и вполне комфортная для купания температура будет достигнута к середине мая, прогнозируют в гидрометцентре Краснодарского края.

Обычно курортный сезон в Сочи стартует с начала июня, а купаться в море можно с конца мая, когда вода и температура воздуха достигают благоприятных для отдыха отметок. Но прошлое лето радовало хорошей погодой нечасто, а вода в Черном море прогревалась слабо из-за холодного мая и обильных дождей, не прекращавшихся с конца весны. Нынешней весной погода решила взять реванш и пока способствует быстрому прогреванию моря, рассказали в гидрометцентре региона, передает РИА Новости.

"Сейчас море прогревается быстрее, чем в прошлом году. Но для отдыхающих важно, когда температура воды будет 23-25 градусов, а это все равно будет не раньше середины мая ",

- отметили в краевом гидрометцентре.

В нынешнем году город-курорт планирует принять не менее 7 млн туристов, и сейчас в нем идет активная подготовка к летнему сезону - приводятся в порядок пляжи, а на смену зимней инфраструктуре приходит летняя, - отметили в администрации.