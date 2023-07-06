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Доллар удерживает взятые позиции

Доллар удерживает взятые позиции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня на открытии торгов Московской валютной биржи доллар сохранил достижения, достигнутые в ходе торгов накануне. А вот европейская и китайская валюты даже пошли в рост.

Курс доллара к рублю сегодня на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился и составил 91 рубль ровно.

Европейская валюта в ходе старта торгов показала небольшой рост в 2,75 копейки и сейчас евро торгуется за 99,03 рубля, передает ТАСС.

Незначительно, но все же вырос и курс юаня – китайская национальная валюта подорожала на 0,4 копейки и сейчас стоит 12,55 рубля.

Курс евро поднялся до 99 рублей

Курс евро поднялся до 99 рублей

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