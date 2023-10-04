Дипломаты России и Турции в Анкаре обсудят работу с ОЧЭС

Опубликовано: 9:53, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Представители внешнеполитических ведомств России и Турции завтра намерены провести встречу в Анкаре, в ходе которой дипломаты обсудят участие в работе международных экономических организаций.

Завтра в столице Турции пройдут политические консультации между Россией и Турцией, которые запланированы на уровне заместителей глав МИД двух стран, сообщили в турецком МИД.

"Замглавы МИД Турции и глава постпредства в ЕС Мехмет Бозай проведут в Анкаре политические консультации с заместителем министра иностранных дел РФ Александром Панкиным относительно международных экономических организаций"

- МИД Турции

Как ожидается, в первую очередь дипломаты обсудят взаимодействие с Организацией черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), добавили в турецком МИД.