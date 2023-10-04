Россия предложила Турции совместную космическую работу

"Роскосмос" предложил Турции войти в проект по работе Российской орбитальной станции. Приглашение также получили Южная Африка и Бразилия.
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что Россия предложила Турции, Бразилии и ЮАР принять участие в работе Российской орбитальной станции.
Он отметил, что у коллег из трех указанных государств есть большой интерес в работе. Борисов также добавил, что сегодня Россия хорошо контактирует по данному вопросу со странами БРИКС.
Глава госкорпорации подчеркнул, что партнеры проинформированы о планах по развитию РОС и продолжению программы.