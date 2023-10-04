Россия предложила Турции совместную космическую работу

Опубликовано: 2:33, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

"Роскосмос" предложил Турции войти в проект по работе Российской орбитальной станции. Приглашение также получили Южная Африка и Бразилия.

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что Россия предложила Турции, Бразилии и ЮАР принять участие в работе Российской орбитальной станции.

Он отметил, что у коллег из трех указанных государств есть большой интерес в работе. Борисов также добавил, что сегодня Россия хорошо контактирует по данному вопросу со странами БРИКС.

Глава госкорпорации подчеркнул, что партнеры проинформированы о планах по развитию РОС и продолжению программы.