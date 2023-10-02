В Баку открылся Международный конгресс астронавтики

Опубликовано: 9:57, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Международный астронавтический конгресс открывается сегодня в Баку. На церемонию открытия в Конгресс-центре прибыли Ильхам Алиев и Мехрибан Алиевы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиева прибыли в Конгресс-центр в Баку, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что первые лица страны принимают участие в церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.

Азербайджан получил возможность проводить конгресс в 2019 году в рамках Генассамблеи федерации астронавтики. Тема форума - "Глобальные вызовы и возможности: дадим шанс космосу".

На конгресс прибыли представители из разных стран мира. Россию в Баку представляет делегация "Роскосмоса" во главе с гендиректором Юрием Борисовым.

"Делегация Роскосмоса во главе с генеральным директором госкорпорации Юрием Борисовым примет участие в работе открывающегося 2 октября Международного астронавтического конгресса IAC 2023 в столице Азербайджана Баку"

- пресс-служба "Роскосмоса"

Отмечается, что Россия примет участие в церемонии открытия Конгресса и выставочной экспозиции, а Борисов затронет вопросы космического мусора, пилотируемой космонавтики и развития многоспутниковых группировок и программ дистанционного зондирования Земли в ходе панельных дискуссий.

Стоит добавить, что в рамках конгресса пройдут 190 технических сессий и других мероприятий, посвященных возможностям исследования космоса.