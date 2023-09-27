Иран осуществил запуск спутника зондирования Земли

Опубликовано: 13:56, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

В Иране объявили о выводе на орбиту спутника Nour 3. Его запустили с помощью ракеты собственного производства.

КСИР Ирана осуществил запуск спутника дистанционного зондирования Земли Nour 3. Об этом пишут местные СМИ.

Его удалось вывести на орбиту высотой в 450 км при помощи созданной в стране ракеты Ghassed.

Граждан стран с этим событием поздравил глава министерства информационных и коммуникационных технологий республики

"Я поздравляю с успешным запуском народ, усердных работников аэрокосмического сектора и экспертов воздушно-космических сил Ирана"

– Исса Зарепур