Иран осуществил запуск спутника зондирования Земли

В Иране объявили о выводе на орбиту спутника Nour 3. Его запустили с помощью ракеты собственного производства.
КСИР Ирана осуществил запуск спутника дистанционного зондирования Земли Nour 3. Об этом пишут местные СМИ.
Его удалось вывести на орбиту высотой в 450 км при помощи созданной в стране ракеты Ghassed.
Граждан стран с этим событием поздравил глава министерства информационных и коммуникационных технологий республики
"Я поздравляю с успешным запуском народ, усердных работников аэрокосмического сектора и экспертов воздушно-космических сил Ирана"
– Исса Зарепур