В юго-восточной части Турции упал метеорит

Опубликовано: 10:30, 3 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Накануне у жителей нескольких турецких провинций была возможность наблюдать падение метеорита. Тело космического происхождения упало после 20:00 в юго-восточной части республики.

В субботу, 2 сентября, в турецкой провинции Шанлыурфа, расположенной в юго-восточной части страны рухнул метеорит. Об этом пишут местные СМИ.

Падение тела космического происхождения произошло примерно в 20:15 (совпадает с московским – прим. ред.).

Помимо провинции Шанлыурфа, обломки метеорита осветили небо в Малатье, Эрзуруме, Элязыге и Газиантепе.