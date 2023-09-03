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В юго-восточной части Турции упал метеорит

В юго-восточной части Турции упал метеорит
Накануне у жителей нескольких турецких провинций была возможность наблюдать падение метеорита. Тело космического происхождения упало после 20:00 в юго-восточной части республики.

В субботу, 2 сентября, в турецкой провинции Шанлыурфа, расположенной в юго-восточной части страны рухнул метеорит. Об этом пишут местные СМИ.

Падение тела космического происхождения произошло примерно в 20:15 (совпадает с московским – прим. ред.).

Помимо провинции Шанлыурфа, обломки метеорита осветили небо в Малатье, Эрзуруме, Элязыге и Газиантепе.

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