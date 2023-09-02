Анкару ждет наводнение из-за дождей

Турецкое управление по чрезвычайным ситуациям рассказало о высокой вероятности затопления Анкары в ночь с субботы на воскресенье. Над турецкой столицей в прямом смысле сгустились тучи, которые вот-вот прольются мощными дождями.
Жители Анкары получили экстренное предупреждение обо всем комплексе негативных последствий проливных дождей в городе, включая удары молний, нарушения в работе транспортной и другой инфраструктуры и паводки в отдельных районах, в особенности в южной и восточной части столицы.
В связи с этим специалисты по чрезвычайным ситуациям рекомендовали населению и гостям Анкары проявить осторожность и по возможности не покидать помещения во время разгула стихии.
Напомним, что в Стамбуле к настоящему времени уже несколько недель продолжается засуха, в городе возник дефицит воды, из-за которых, в частности, прекращен полив улиц.