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Дагестан, Ставрополье, Северную Осетию и КБР ждет новый удар стихии

Дагестан, Ставрополье, Северную Осетию и КБР ждет новый удар стихии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Четыре субъекта Северо-Кавказского Федерального Округа сегодня и завтра в очередной раз в этом году окажутся в зоне проливных дождей, речных наводнений и селевых потоков.

Как рассказали сегодня в северокавказских ГУ МЧС РФ, в ближайшее время в ряде регионов СКФО вновь резко испортится погода – шквальный ветер принесет грозовые тучи, а проливные дожди заставят реки выйти из берегов.

Основной удар новой волны ливней придется на Кабардино-Балкарию, Ставропольский край, Дагестан и Северную Осетию. Во всех этих субъектах наибольшую опасность будут представлять наводнения в поймах горных рек и вероятные селевые потоки.

По Кабардино-Балкарии и Ставропольскому краю стихия ударит уже сегодня, ветер будет ускоряться до 90 км/ч, реки в этих субъектах с очень высокой вероятностью поднимут свой уровень до угрожающих отметок.

До Северной Осетии и отдельных районов в горах и предгорьях Дагестана ливни, наводнения и сели доберутся в воскресенье. МЧС просит всех жителей этих регионов проявить бдительность во избежание несчастных случаев.

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