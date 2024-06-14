Деньги Росатома на строительство АЭС "Аккую" арестованы в Турции

В "Росатоме" подтвердили, что США мешают своими санкциями реализации проекта АЭС "Аккую". При этом в госкорпорации подчеркнули, что строительные работы не останавливаются.

Строительство АЭС "Аккую" в Турции продолжается. Об этом 8 июля заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

В интервью телеканалу "Россия-1" Алексей Лихачев подтвердил, что американские санкции действительно мешают реализации проекта. В частности, он подчеркнул, что Соединенные Штаты арестовывают предназначенные для строительства денежные средства.

"Система взаиморасчетов под ударом. Они арестовывают деньги. Они - это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну, и по мелочи много чего "прилетает"

– руководитель госкорпорации