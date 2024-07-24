Строить АЭС "Аккую" в Турции помогают казахстанские специалисты

В Турции полным ходом идет строительство первой в стране атомной электростанции "Аккую" – вести одну из крупнейших строек в мировой атомной энергетике российской госкорпорации "Росатом" помогают специалисты из Казахстана.

Специалисты из Казахстана гармонично влились в 34-тысячный коллектив строителей АЭС "Аккую" в Турции, которую строит российская государственная корпорация "Росатом", сообщили в Минэнерго Казахстана.

"Сегодня это одна из крупнейших строек в мировой атомной энергетике. В настоящий момент в строительстве АЭС задействованы 34 тысячи человек из 11 стран, включая 1200 граждан Казахстана"

- Минэнергетики Казахстана

Казахстанские специалисты пользуются высоким признанием, и это не только атомщики и строители - в проекте участвуют профессионалы учета, аудита и административного управления, награжденные серьезными престижными наградами российской корпорации, передает Sputnik Казахстан.

Работа казахстанцев на одном из самых амбициозных энергетических проектов мира – это высокий потенциал и значимость участия Казахстана в глобальных инициативах. Это и огромный опыт для них с учетом того, что в скором времени Казахстан планирует начать строительство собственной АЭС, - отмечается в сообщении Мингэнерго страны.

Напомним, осенью в Казахстане пройдет референдум, в ходе которого народ страны решит, нужна ли ей атомная электростанция, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев, напомнив, что экономика не может развиваться без стабильных поставок электроэнергии, в связи с чем ранее глава государства поручил органам власти рассмотреть возможность строительства собственной АЭС.