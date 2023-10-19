АЭС в Казахстане 2024: Токаев назвал сроки референдума

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение референдума, на котором народ решит, нужна ли стране атомная электростанция.

Референдум по строительству первой в современной истории Казахстана атомной электростанции будет проведен осенью 2024, такое заявление сделал президент Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что экономика не может развиваться без стабильных поставок электроэнергии, в связи с чем ранее глава государства поручил органам власти рассмотреть возможность создания АЭС в Казахстане.

Токаев констатировал, что такая возможность активно обсуждается общественностью, причем озвучиваются разные позиции.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан располагает прекрасным потенциалом для развития атомной энергетики, однако эти ресурсы нужно грамотно использовать.

"Окончательное решение по данному вопросу примет народ. Референдум состоится нынешней осенью. Правительство определит точную дату"

– Токаев

Где будут строить АЭС в Казахстане?

Если проект все же будет реализован, то АЭС в Казахстане будет находиться в Алматинской области. Ее планируется построить в поселке Улкен. Станция будет действовать прямо на берегу озера Балхаш.

Его жители готовы стать соседями атомной электростанции – согласие они выразили на общественных слушаниях, которые прошли в августе.