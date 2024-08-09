Вестник Кавказа

Дело о фонтане в Астане: похищен 1 млрд тенге, задержан Мажагулов

Дело о фонтане в Астане: похищен 1 млрд тенге, задержан Мажагулов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане в СИЗО помещен бывший руководитель управления культуры Астаны. Он подозревается в хищении 1 млрд тенге при строительстве фонтана "Солнце", имущество чиновника арестовано.

Задержание экс-главы управления культуры Астаны Болата Мажагулова подтвердили сегодня в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.

Бывший чиновник подозревается в хищениях при строительстве фонтана в Астане, который с 2017 года находится в нерабочем состоянии.

"В 2016 году при строительстве фонтана "Солнце"… договоры на строительство фонтана были заключены без проведения процедуры государственных закупок. Фонтан построен без составления проектно-сметной документации и без прохождения государственной экспертизы"

– АФД

Фонтан проработал несколько месяцев, с 2017 года он не функционирует. В 2024 году скандальный фонтан в Астане решено демонтировать.

Накануне по делу о фонтане был задержан Болат Мажагулов, его имущество, включающее элитное жилье и несколько коммерческих помещений, арестовано.

"Сумма похищенных денежных средств составила более одного миллиарда тенге. Подозреваемый, бывший руководитель ГУ "Управление культуры" Астаны, задержан и водворен в изолятор временного содержания"

– АФМ

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