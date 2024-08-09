Вестник Кавказа

Преступная группа торговала новорожденными в Казахстане

Преступная группа торговала новорожденными в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители ликвидировали преступную группу, которая занималась торговлей детьми, в том числе новорожденными, в Казахстане. Они проворачивали свои преступления под предлогом усыновления.

Торговля детьми велась до недавнего времени в Алматинской области Казахстана. Подробности рассказали в региональном департаменте полиции.

Информация о совершаемом преступлении была получена 25 августа. Из нее стало известно, что в одной из соцсетей орудует преступная группа. Ее участники предположительно торгуют детьми, в том числе новорожденными, при этом используя как предлог легальные усыновление и удочерение.

"28 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками областного УБОП установлена 38-летняя подозреваемая, являющаяся уроженкой Кызылординской области"

– глава департамента Бауржан Аленов

Открыто уголовное дело. Задержанная женщина арестована, расследование продолжается.

Напомним, в Казахстане наказание на торговлю несовершеннолетними определяется в статье 135 Уголовного кодекса. Самое суровое наказание по ней – 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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