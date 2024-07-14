Дебош в аэропорту Антальи: две россиянки спустя два месяца возвращены на родину

Две российские туристки, устроившие в нетрезвом виде скандал в аэропорту Антальи с полицейскими, вернулись в РФ. Запрет на вылет двух нарушительниц действовал с июня.

Генконсульство России в Анталье сообщает о решении ситуации с двумя туристками, которые подрались в турецком аэропорту с правоохранителями.

В июне две россиянки отдыхали в Турции, на обратный вылет женщины явились в состоянии алкогольного опьянения. Туристок не пустили через границу, у одной из них был изъят телефон. Женщины устроили скандал с дракой и были задержаны. Суд в Турции до окончания разбирательства по делу оставил россиянок под подпиской о невыезде.

"По итогам совместной работы посольства РФ в Турции, Генконсульства в Анталье и соответствующего адвоката турецкой стороной был снят запрет на выезд указанных гражданок с территории страны. 27 августа при содействии российского дипломата они благополучно вылетели в Россию"

– дипмиссия

Российских туристов призывают ответственно подходить к планированию путешествий, особенно за границу.