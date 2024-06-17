Вестник Кавказа

Датчики шума появились на улицах Тбилиси

Прохожие на улице Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти грузинской столицы начнут контролировать уровень шума, который создают транспортные средства. Для этого на городских улицах установили специальные устройства.

В Тбилиси установили специальные датчики, чтобы контролировать уровень шума, исходящий от транспорта. Об этом сообщил мэр города Каха Каладзе.

Пилотный проект запустили столичная мэрия и министерство внутренних дел Грузии.

На первом этапе датчики разместили на проспекте Казбеги, а в случае успешного проведения эксперимента такие устройства могут появиться и на других улицах города

"На данный момент пилотный проект проходит тестирование. После успешного завершения тестирования можно будет выявить транспортные средства, нарушающие нормативы уровня шума, и наложить соответствующие штрафы на их владельцев"

– Каха Каладзе

Производством датчиков занимается компания Sorava Beam из Нидерландов. Такого типа устройства ранее были установлены в ряде европейских городов.

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