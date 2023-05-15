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Данные о ковиде в РФ будут публиковать в еженедельном режиме

Данные о ковиде в РФ будут публиковать в еженедельном режиме
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Оперативные данные по заболеваемости коронавирусом будут публиковаться еженедельно по вторникам. Ранее информация о заболевших публиковалась каждый день.

С 23 мая данные по заболеваемости COVID-19 в России будут публиковаться раз в неделю по вторникам, а не ежедневно.

"Правительством Российской Федерации принято решение, начиная с 23 мая 2023 года оперативные данные по COVID-19 публиковать еженедельно по вторникам"

– Оперштаб по борьбе с инфекцией.

Напомним, что Оперштаб начал информировать о ситуации с распространением коронавирус в РС с марта 2020 года.

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