Дагестанские энергетики увеличат выработку электроэнергии

Опубликовано: 12:17, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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В течение пяти лет, в 2028 году, в Дагестане заработают три новые гидроэлектростанции, призванные улучшить энергоснабжение региона и обеспечить его растущие потребности в электроэнергии.

До 2028 года в Дагестане построят три новые и модернизируют две действующие гидроэлектростанции (ГЭС), сообщает пресс-служба министерства энергетики и тарифов республики.

Схема и программа развития электроэнергетических систем РФ на 2023-2028 годы уже разработана и утверждена Минэнерго РФ.

"В соответствии с прогнозом, до 2028 года в энергосистеме Дагестана планируется увеличение потребления электрической энергии до 9 461 млн кВт ч со среднегодовым темпом прироста - 2,1%, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 1 749 МВт со среднегодовым темпом прироста - 2%", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Так, в республике планируется строительство Новолакской ВЭС мощностью 309,6 МВт с вводом 155,1 МВт мощности на первом этапе в 2025 году и 154,5 МВт мощности на втором этапе в 2026 году. Также предусмотрено строительство Ногайской СЭС (Чолпан СЭС) мощностью 60 МВт и Зодиак СЭС мощностью 99,9 МВт со сроком ввода электростанций в 2025 году.

В 2025-2027 годах будет модернизирована Чиркейская ГЭС, после чего ее мощность увеличится на 100 МВт, а в 2027-2028 годах энергетики модернизируют Каскад Чирюртских ГЭС, после чего его мощность вырастет на 8 МВт.