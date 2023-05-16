Дагестанские энергетики увеличат выработку электроэнергии

До 2028 года в Дагестане построят три новые и модернизируют две действующие гидроэлектростанции (ГЭС), сообщает пресс-служба министерства энергетики и тарифов республики.
Схема и программа развития электроэнергетических систем РФ на 2023-2028 годы уже разработана и утверждена Минэнерго РФ.
"В соответствии с прогнозом, до 2028 года в энергосистеме Дагестана планируется увеличение потребления электрической энергии до 9 461 млн кВт ч со среднегодовым темпом прироста - 2,1%, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 1 749 МВт со среднегодовым темпом прироста - 2%", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".
Так, в республике планируется строительство Новолакской ВЭС мощностью 309,6 МВт с вводом 155,1 МВт мощности на первом этапе в 2025 году и 154,5 МВт мощности на втором этапе в 2026 году. Также предусмотрено строительство Ногайской СЭС (Чолпан СЭС) мощностью 60 МВт и Зодиак СЭС мощностью 99,9 МВт со сроком ввода электростанций в 2025 году.
В 2025-2027 годах будет модернизирована Чиркейская ГЭС, после чего ее мощность увеличится на 100 МВт, а в 2027-2028 годах энергетики модернизируют Каскад Чирюртских ГЭС, после чего его мощность вырастет на 8 МВт.