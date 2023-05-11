Жителям Дагестана вернули свет

В Дагестане специалисты восстановили подачу электричества в дома 50 тыс человек. Ранее в республике произошли масштабные отключения из-за технологических нарушений.
Электроснабжение было восстановлено для 50 тс жителей Дагестана, информирует пресс-служба министерства энергетики и тарифов республики.
Уточняется, что ранее из-за технического сбоя без электроснабжения остались почти 50 тыс жителей Дагестана.
"В связи с технологическим нарушением на энергобъектах республики без электричества оставались порядка 50 тыс. жителей. В настоящее энергоснабжение потребителей восстановлено"
– пресс-служба
Также в ведомстве отметили, что ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго Дагестана.