Жителям Дагестана вернули свет

Опубликовано: 9:56, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане специалисты восстановили подачу электричества в дома 50 тыс человек. Ранее в республике произошли масштабные отключения из-за технологических нарушений.

Электроснабжение было восстановлено для 50 тс жителей Дагестана, информирует пресс-служба министерства энергетики и тарифов республики.

Уточняется, что ранее из-за технического сбоя без электроснабжения остались почти 50 тыс жителей Дагестана.

"В связи с технологическим нарушением на энергобъектах республики без электричества оставались порядка 50 тыс. жителей. В настоящее энергоснабжение потребителей восстановлено"

– пресс-служба

Также в ведомстве отметили, что ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго Дагестана.