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Ветер оставил без света города на юге Казахстана

Ветер оставил без света города на юге Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Города Туркестан и Кентау остались без электричества в результате сильного ветра. Всего в результате разгула стихии без электроснабжения остались 25952 абонента

Почти 26 тыс абонентов остались без электроснабжения в результате сильного ветра в городах Туркестан и Кентау, а также ряде районов Туркестанской области на юге Казахстана.

"Четвертого мая… произошли массовые отключения электроэнергии в двух городах - Туркестан, Кентау и в трех районах области. В результате без электроснабжения остались 25952 абонента"

– пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) региона.

На местах ведутся восстановительные работы.

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