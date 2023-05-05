Ветер оставил без света города на юге Казахстана

Опубликовано: 8:14, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Города Туркестан и Кентау остались без электричества в результате сильного ветра. Всего в результате разгула стихии без электроснабжения остались 25952 абонента

Почти 26 тыс абонентов остались без электроснабжения в результате сильного ветра в городах Туркестан и Кентау, а также ряде районов Туркестанской области на юге Казахстана.

"Четвертого мая… произошли массовые отключения электроэнергии в двух городах - Туркестан, Кентау и в трех районах области. В результате без электроснабжения остались 25952 абонента"

– пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) региона.

На местах ведутся восстановительные работы.