Ветер оставил без света города на юге Казахстана

Города Туркестан и Кентау остались без электричества в результате сильного ветра. Всего в результате разгула стихии без электроснабжения остались 25952 абонента
Почти 26 тыс абонентов остались без электроснабжения в результате сильного ветра в городах Туркестан и Кентау, а также ряде районов Туркестанской области на юге Казахстана.
"Четвертого мая… произошли массовые отключения электроэнергии в двух городах - Туркестан, Кентау и в трех районах области. В результате без электроснабжения остались 25952 абонента"
– пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) региона.
На местах ведутся восстановительные работы.