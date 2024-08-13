Чечня готовится к шторму

В Чечне объявили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ по Чечне выпустило предупреждение о непогоде, которая обрушится на регион в ближайшие дни. Ожидаются сильные ливни и ветра, которые могут вызвать подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок.

«По данным чеченского ЦГМС, до конца суток 22 августа, а также 23, 24 и 25 августа местами по региону ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 20-25 м/с»

– МЧС по республике

Наиболее сильные ливни ожидаются в горных и предгорных районах республики, где количество осадков может достичь критических уровней. Дополнительно, порывы ветра могут достигать скорости до 20-25 м/с, что способно вызвать повреждения зданий и линий электропередач.

Одним из самых серьезных последствий ливней и ветра является подъем уровня воды в реках и водоемах. Минимальные колебания уровня воды могут существенно осложнить жизнь местного населения. В зонах риска находятся низменные районы, расположенные в долинах рек, а также населенные пункты, где жилища и инфраструктура расположены близко к водоемам.