Вестник Кавказа

Шторм и смерчи: на курортах Краснодарского края бушует стихия

Шторм и смерчи: на курортах Краснодарского края бушует стихия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае выпущено штормовое предупреждение из-за ненастной погоды. Над Черным морем завтра могут появляться смерчи.

Предупреждение в связи со штормовой погодой распространило МЧС по Краснодарскому краю.

"В течение 14 августа в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 м/с"

– заявление

Спасатели отмечают, что существует вероятность образования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри (Лазаревский район Сочи).

Среда и ночь на четверг станут самыми холодными сутками текущей недели, однако воздух в непогоду остынет незначительно.

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