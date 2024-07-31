Шторм и смерчи: на курортах Краснодарского края бушует стихия

В Краснодарском крае выпущено штормовое предупреждение из-за ненастной погоды. Над Черным морем завтра могут появляться смерчи.
Предупреждение в связи со штормовой погодой распространило МЧС по Краснодарскому краю.
"В течение 14 августа в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 м/с"
– заявление
Спасатели отмечают, что существует вероятность образования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри (Лазаревский район Сочи).
Среда и ночь на четверг станут самыми холодными сутками текущей недели, однако воздух в непогоду остынет незначительно.