Шторм на Черноморском побережье Кубани будет усиливаться

Власти курортной Анапы сегодня продлили запрет на купание, веденный накануне – причиной этого стал шторм и сильное подводное течение, сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.
"Сегодня, 31 июля, на пляжах города-курорта спасатели не разрешают заходить в воду в связи с сильным донным течением и штормом, который, по прогнозам синоптиков, в течение дня будет только усиливаться"
- мэрия Анапы
Впрочем, штормит не только Анапу - на всем Черноморском побережье от Анапы до Магри до конца дня ветер будет только крепчать и даже возможны смерчи над морем, проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Не внушает особого оптимизма и прогноз метеорологов до конца недели – синоптики обещают относительно комфортную температуру воздуха от 29 до 33 градусов тепла, но вот в отдельных районах Кубани пройдут обильные осадки, также прогнозируются грозы, а с ними усиление ветра, скорость которого в порывах будет доходить до 20 м/с.