Вестник Кавказа

Шторм на Черноморском побережье Кубани будет усиливаться

Шторм на Черноморском побережье Кубани будет усиливаться
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Черноморском побережье Кубани бушует непогода – власти региона продлили штормовое предупреждение, действующее уже больше суток, поскольку по прогнозам с сильное донное течение и шторм сегодня будут только усиливаться.

Власти курортной Анапы сегодня продлили запрет на купание, веденный накануне – причиной этого стал шторм и сильное подводное течение, сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.

"Сегодня, 31 июля, на пляжах города-курорта спасатели не разрешают заходить в воду в связи с сильным донным течением и штормом, который, по прогнозам синоптиков, в течение дня будет только усиливаться"

- мэрия Анапы

Впрочем, штормит не только Анапу - на всем Черноморском побережье от Анапы до Магри до конца дня ветер будет только крепчать и даже возможны смерчи над морем, проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Не внушает особого оптимизма и прогноз метеорологов до конца недели – синоптики обещают относительно комфортную температуру воздуха от 29 до 33 градусов тепла, но вот в отдельных районах Кубани пройдут обильные осадки, также прогнозируются грозы, а с ними усиление ветра, скорость которого в порывах будет доходить до 20 м/с.

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