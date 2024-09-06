Частный сектор Владикавказа получит быстрый интернет

Институт развития Кавказ.РФ и Сбер вложили средства в строительство сети широкополосного доступа в интернет в частном секторе Владикавказа. Сумма сделки – 140 млн рублей.

Институт развития Кавказ.РФ в сотрудничестве со Сбером объявили о финансировании строительства сети широкополосного доступа в интернет в частном секторе Владикавказа. Общая сумма сделки составила 140 млн рублей на семилетний срок, что значительно повлияет на качество жизни местных жителей и бизнес-среду региона.

«Важную роль в развитии бизнеса, особенно на начальных этапах, играет поддержка, которую большинство предпринимателей находят в Сбере. Банк помогает им создать и развить собственное дело. Это как финансирование, в том числе на льготных условиях, так и большое количество нефинансовых сервисов и услуг, позволяющих бизнесу оптимизировать деятельность, снизить расходы и открыть новые возможности. «М2 Коннект» — наш давний партнер, и мы рады следить за их активным ростом и содействовать в реализации таких важных и передовых проектов»

– управляющий Северо-Осетинским отделением Сбербанка Валерий Бирагов

По его словам, строительство сети на базе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network) откроет новые перспективы для Владикавказа: этот проект будет способствовать не только улучшению связи, но и расширению доступа к образовательным и культурным ресурсам.

С помощью данной инициативы, жители частного сектора смогут получить стабильный доступ к интернету, что особенно важно для удаленной работы и учебы. Известно, что ранее, многие дома сталкивались с проблемами низкой скорости и частыми отключениями связи.

Технология GPON обеспечивает передачу данных по оптоволоконным линиям, что в свою очередь гарантирует более качественный сигнал и отсутствие помех. Это особенно важно для работы в режиме «онлайн», когда необходима высокая скорость и низкая задержка.

Согласно информации из официальных источников, Институт развития Кавказ.РФ стремится не только к улучшению качества жизни в регионе, но и к созданию необходимых условий для социально-экономического роста. Чуть более 5 лет назад была запущена программа, направленная на развитие инфраструктуры в странах Кавказа, и данный проект является одним из ее элементов.