Бразилия присоединится к ОПЕК+ через месяц

Бразилия через месяц станет участницей ОПЕК+. Соответствующую информацию подтвердили сегодня в самом альянсе.

Бразилия в январе 2024 года присоединится к ОПЕК+. Об этом сообщили сегодня по итогам министерской встречи в самом альянсе.

"Участники встречи приветствовали Александра Сильвейру, министра горнорудной промышленности и энергетики Федеративной Республики Бразилия, которая присоединится к Хартии сотрудничества ОПЕК+ с января 2024 года"

– ОПЕК+

Бразилия станет 24-й страной-участницей альянса.

По данным СМИ, квота по ограничению добычи этой стране пока не устанавливается.

Ранее стало известно, что следующая встреча глав делегацией ОПЕК+ состоится 1 июня.