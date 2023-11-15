Бразилия присоединится к ОПЕК+ через месяц

Бразилия через месяц станет участницей ОПЕК+. Соответствующую информацию подтвердили сегодня в самом альянсе.
Бразилия в январе 2024 года присоединится к ОПЕК+. Об этом сообщили сегодня по итогам министерской встречи в самом альянсе.
"Участники встречи приветствовали Александра Сильвейру, министра горнорудной промышленности и энергетики Федеративной Республики Бразилия, которая присоединится к Хартии сотрудничества ОПЕК+ с января 2024 года"
– ОПЕК+
Бразилия станет 24-й страной-участницей альянса.
По данным СМИ, квота по ограничению добычи этой стране пока не устанавливается.
Ранее стало известно, что следующая встреча глав делегацией ОПЕК+ состоится 1 июня.
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