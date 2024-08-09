БПЛА Минтранса России преодолел путь к Эльбрусу

Министерство транспорта РФ сегодня провело успешные испытания беспилотного летательного аппарата, который доставил лекарства по маршруту альпинистов, поднимавшихся на вершину Эльбруса.

Высочайшая вершина Европы – гора Эльбрус на границе Кабардино-Балкарии (КБР) и Карачаево-Черкесии (КЧР) – не стала препятствием для беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который сегодня был протестирован Минтрансом России и доставил лекарства группе альпинистов, совершающих восхождение на вершину, сообщает Telegram-канал ведомства.

"Во время экспедиции команда специалистов АО "ГЛОНАСС" установила на БПЛА миниатюрный трекер, подключенный к госинформсистеме. Это позволило в онлайн режиме беспрерывно видеть трек дрона на протяжении всего маршрута до пика Эльбруса – 5642 метра над уровнем моря. Дрон в ходе тестирования кратно быстрее человека доставил на высоту медикаменты, а также предоставлял оперативную информацию об обстановке по пути следования группы"

- Минтранс России

Значение эксперимента трудно переоценить – использование беспилотной авиации позволит не только быстрее приходить на помощь спортсменам-экстремалам и туристам, но и сохранить им здоровье, а может и жизнь в чрезвычайных ситуациях в условии труднодоступной горной местности, добавили в Минтрансе.