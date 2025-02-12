Очистка Черного моря от мазута - приоритет, заявили в Минтрансе России

Работы по очистке акватории Черного моря от нефтепродуктов продолжаются. Они входят в список приоритетных задач, заверили в Минтрансе РФ.
Ликвидация нефтяных загрязнений в Черном море остается в ряде приоритетных задач, связанных с экологической безопасностью, следует из заявления министерства транспорта России.
"Работа по очистке акватории Черного моря остается одним из главных приоритетов, направленных на обеспечение экологической безопасности в регионе"
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Разлив мазута произошел в Керченском проливе в декабре, больше всего пострадали Анапа и Темрюкский район Краснодарского края. Работы по уборке пляжей и сборе мазута из воды ведутся ежедневно. Также территории мониторятся на предмет новых выбросов.