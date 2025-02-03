Пункт пропуска на границе России и Абхазии расширит свои возможности

В Минтрансе заявили, что в 1,5 раза будут увеличены возможности пункта пропуска между Россией и Абхазией. Реконструкция направлена на улучшение качества жизни двух стран.

Руководитель российского Минтранса Роман Старовойт на переговорах с абхазским политиком Бадрой Гунбой сообщил об увеличении в 1,5 раза возможностей пункта пропуска на абхазско-грузинской границе.

Министр выразил надежду на реализацию всех достигнутых договоренностей. Он добавил, что увеличение возможностей пункта пропуска связано с ростом пассажиропотока.

Старовойт подчеркнул, что ремонтные работы на пограничном переходе направлены на улучшение качества жизни как граждан России, так и граждан Абхазии.