Вестник Кавказа

Более 600 тыс туристов на майские праздники отправились на Юг России поездами РЖД

Более 600 тыс туристов на майские праздники отправились на Юг России поездами РЖД
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские железные дороги перевезли свыше 630 тыс пассажиров в южные регионы страны в период майских выходных. Всего поездами дальнего следования в это время воспользовались 5,6 млн человек.

Свыше полумиллиона путешественников на майские праздники отправились на поездах РЖД в южные регионы. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале российского перевозчика.

Уточняется, что на Черноморское побережье и в регионы Северного Кавказа с помощью поездов были доставлены 632 тыс человек.

При этом отмечается, что всего в период майских выходных составами дальнего следования воспользовались 5,6 млн человек, что на 4% больше за такой же период прошлого года.

По данным РЖД, в это время по маршрутам ходили 11 туристических составов.

Чаще всего путешественники пользовались турпоездом "Сочи", который перевез свыше 2 тыс человек.

Наиболее востребованными были 27 апреля и 12 мая. За эти дни поезда перевезли 434 тыс пассажиров.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1250 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Штормовая погода и похолодание приходят в Краснодарский край

Штормовая погода и похолодание приходят в Краснодарский край

Турбазы на Кавказе - россияне выбирают Архыз и Гудауту в мае

Турбазы на Кавказе - россияне выбирают Архыз и Гудауту в мае

В Сочи спасли чуть не утонувших в ущелье туристов

В Сочи спасли чуть не утонувших в ущелье туристов

Сочи будет развивать чайную отрасль

Сочи будет развивать чайную отрасль

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы