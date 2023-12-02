Беженцам из Палестины выдадут паспорта в Дагестане

В правительстве Дагестана сообщили о скорой выдаче паспортов и других удостоверений палестинским беженцам. За весь период в республику из сектора Газа прибыло 154 человека.

Дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что в ближайшее время палестинские беженцы получат документы, удостоверяющие личность.

Он отметил, что палестинцы получат внутрироссийские и заграничные паспорта, а также иные удостоверяющие документы.

По его словам, с гражданами проводится работа по определению их правового статуса на территории страны и возможности оформления паспортов.

Стоит добавить, что за весь период регион принял 154 беженца, 82 из них – дети.