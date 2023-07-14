Банки Казахстана до конца года будут вывозить наличные рубли

Банки в Казахстане получили "зеленый свет" на вывоз скопившихся рублей.
"Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и действует до 1 января 2024 года"
– постановление правительства
Таким образом, банки в республике смогут перевести наличные рубли в безнал и пополнить средствами собственные корреспондентские счета в иностранных банках.
О том, что вывоз валюты соседнего государства планируется сделать доступным до нового года, еще в мае говорил премьер республики Алихан Смаилов.
В Казахстане с марта 2022 года действует ограничение - вывоз иностранной валюты возможен в объеме, не превышающем $10 тыс. Оно было введено на фоне скачков курсов валют. Из-за этого лимита в кредитных организациях регулярно скапливаются рубли, которые не пользуются спросом внутри республики.