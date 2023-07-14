Банки Казахстана до конца года будут вывозить наличные рубли

Опубликовано: 11:36, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Скопившиеся в казахстанских банках рубли будут до января вывозиться в РФ. Такое решение принято кабмином республики.

Банки в Казахстане получили "зеленый свет" на вывоз скопившихся рублей.

"Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и действует до 1 января 2024 года"

– постановление правительства

Таким образом, банки в республике смогут перевести наличные рубли в безнал и пополнить средствами собственные корреспондентские счета в иностранных банках.

О том, что вывоз валюты соседнего государства планируется сделать доступным до нового года, еще в мае говорил премьер республики Алихан Смаилов.

В Казахстане с марта 2022 года действует ограничение - вывоз иностранной валюты возможен в объеме, не превышающем $10 тыс. Оно было введено на фоне скачков курсов валют. Из-за этого лимита в кредитных организациях регулярно скапливаются рубли, которые не пользуются спросом внутри республики.