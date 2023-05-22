Вывозить рубли разрешат банкам Казахстана

Опубликовано: 15:55, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Банки Казахстана снова смогут вывозить российские рубли. Ограничение на вывоз валюты соседнего государства до конца текущего года может быть снято в начале лета.

В Казахстане продолжают снимать ограничения на вывоз рублей, введенные в прошлом году на фоне скачков валютного курса.

Казахстанский премьер Алихан Смаилов считает, что пришло время разрешить банкам второго уровня вывоз из страны рублей. Осуждение проекта постановления состоится до 5 июня, если оно будет одобрено, то вывозить рубли без ограничений из Казахстана банки смогут до 1 января 2024 года.

Такая мера позволит банкам в течение 2023 года переводить имеющиеся рубли в безналичную форму, а также пополнять корреспондентские счета.

Весной прошлого года в Казахстане для сохранения финансовой стабильности запретили вывоз наличной валюты других государств на сумму свыше $10 тыс, это решение привело к тому, что в банках стали копиться рубли.