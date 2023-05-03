Росконгресс: рубль в 2023 году может ослабнуть до 86,7 рубля за доллар

Опубликовано: 11:23, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В "Росконгрессе" считают, что шансы на укрепление рубля в этом году невелики. Ослабнуть он может до 86,7 рубля за доллар.

Доллар в этом году будет стоит от 74,6 рубля до 86,7 рубля, такой прогноз дает "Росконгресс".

Окрепнуть российская валюта может в случае снижения импорта и замедлении оттока капитала. При этом экспорт импорт прогнозируется рекордно высокий по итогам 2023 года.

"Курс доллара будет двигаться до конца года в коридоре от 74,6 до 86,7 рубля за доллар",

– "Росконгресс"

Влияние на курс рубля оказывают в текущем году вывод средств иностранными компаниями, неопределенность по поводу экспортного притока валюты, риск сокращения мирового спроса в связи с возможным замедлением экономики США, пишет РИА Новости, ссылаясь на доклад "Перспективы рубля: новый фактор и желанный юань".

Другие прогнозы про курсу доллара

В Сбербанке ждут укрепления рубля, во втором квартале курс составит 80 рублей за доллар, в третьем - 78 рублей. Ожидаемый курс доллара к зиме - 75 рублей.

ЦБ РФ пока не предпринимает никаких действий, сохраняя ключевую ставку на одном уровне более полугода. При этом в регуляторе считают, что в 2023 году обменный курс рубля будет оказывать проинфляционное влияние.

В Минэкономразвития назвали средний курс доллара на 2023 год, он оценивается в 76,5 рублей. В 2024 году рубль может немного ослабнуть.