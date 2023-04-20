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Сбербанк: доллар в конце года будет стоить 75 рублей

Сбербанк: доллар в конце года будет стоить 75 рублей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Сбербанке прогнозируют укрепление рубля к концу 2023 года. Аналитики считают, что к зиме курс доллара опустится до 75 рублей.

Прогнозами относительно курса рубля поделились в ходе экономической конференции аналитики Сбербанка. Они ждут постепенного укрепления рубля к доллару.

Доллар к концу второго квартала 2023 года будет стоить около 80 рублей, в третьем квартале курс доллара может опуститься до 78 рублей, к концу 2023 года рубль окрепнет еще, ожидаемый курс составит 75 рублей за доллар, поделилась старший управляющий директор - директор аналитического управления Сбербанка Наталья Загвоздина.

Следует ожидать, что в этом году Центробанк и Минфин введут для крупных юрлиц - нерезидентов ограничения на покупку валюты для вывода за рубеж, добавила специалист. Такая мера позволит валютному рынку немного успокоиться, хотя избежать валютных колебаний вряд ли удастся.

Ранее в Центробанке сообщили, что в 2023 году обменный курс рубля будет оказывать проинфляционное влияние.

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